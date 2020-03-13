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У нас война, ничего не перепутайте: известные ветераны АТО обратились к Сивохо
Закончившаяся потасовкой презентация советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергеем Сивохо Национальной платформы примирения и единства вызвала неоднозначную реакцию у многих украинцев, и прежде всего, у тех, кто воевал против агрессора на Донбассе.
Сразу после «встречи» ветераны АТО и Операций ОС решили объяснить непонятливому «чиновнику на общественных началах», что на самом деле происходит на востоке страны.
Так, к советнику секретаря СНБО обратился в прошлом командир 2 мотопехотной роты 41 ОМПБ Василий Коряк.
«Сергей Сивохо!!! … Не поддерживаю действия радикально настроенных граждан Украины относительно Вас. Этим действиям Национальная полиция предоставит правовую оценку. Но прошу Вас, Сергей !!! Услышьте УКРАИНЦЕВ!!! А, тем более, ВЕТЕРАНОВ войны с Россией. У нас война, а не внутренний конфликт!!! Ничего не перепутайте!!!» — написал он на своей странице в Facebook.
Примерно с таким же посланием обратился к бывшему комику и Евгений Терехов, в прошлом пулеметчик 20 ОМПБ 93 бригады.
«Цена страны, Нашей страны — Каждый день живет во мне Это 24 осколки и Титановая пластина! — пишет патриот Украины. — Но прошу Вас, Сергей!!! Услышьте УКРАИНЦЕВ!!! А тем более — ВЕТЕРАНОВ войны с Россией. У нас ВОЙНА, а не внутренний конфликт!!! Ничего не путайте!!!»
Как известно, донести истину до Сивохо пытался во время презентации «платформы» и ветеран полка «Азов» Сергей Тамарин.
«С кем вы пытаетесь договориться? С коллаборантами, которые приглашали в Украину врага?», — обратился он к Сивохо, припомнив также недавнее заявление политика о «внутреннем конфликте» на Донбассе.
Сам же Сивохо подвергся 12 марта нападению радикально настроенных элементов после слов о том, что «конфликт не только на Донбассе — янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье».
В результате презентация «платформы примирения» закончилась задержанием 15 человек.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что от неоднозначных действий и слов своего советника поспешил откреститься и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, который подчеркнул, что позиция Сивохо по вопросу реинтеграции Донбасса не является позицией всего СНБО, и он дает советы в качестве одного из 11 советников на общественных началах.
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