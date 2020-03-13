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Дипломаты мира в опасности: коронавирус добрался до штаб-квартиры ООН
Стремительно распространяющийся в мире коронавирус COVID19 впервые дал знать о себе в штаб-квартире Организации объединенных наций в Нью-Йорке.
Об этом написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олега Николенко.
По его словам, филиппинский дипломат получила накануне положительный тест на коронавирус. Представительство Филиппин закрылось, а его сотрудники самоизолировались на карантин.
Известно, что больная сотрудница постпредства занимается вопросами Шестого комитета Генассамблеи ООН. В последний раз представительница постпредства посещала ООН в минувший понедельник, 9 марта. Она находилась там в течение 30 минут и на тот момент у нее не было никаких симптомов.
Информацию об инциденте подтвердило руководство ООН, разослав дипломатам письмо соответствующего содержания.
Ранее Организация Объединенных Наций (ООН) ввела ограничительные меры в связи с распространением коронавирус в мире. С 10 марта штаб-квартира ООН в Нью-Йорке (США) закрыта для общих посетителей, а также отменены все экскурсионные туры. В офисах секретариата ООН будет работать только критический персонал. Для остального персонала введена вахтенная форма — 2 дня на работе, 3 дня дистанционно.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что коронавирус стал причиной смерти почти пяти тысяч человек во всем мире, заразились им более 130 тысяч, а выздоровели 69 тысяч человек.
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