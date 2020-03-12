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Топ-жертвы коронавируса: Том Хэнкс и его жена заразились COVID-19
Соревновавшийся в феврале с Брэдом Питтом за «Оскар» голливудский актер Том Хэнкс сообщил, что вместе со своей супругой Ритой Уилсон заразился коронавирусом.
Об этом 63-летний актер написал об этом в своем Instagram.
Он рассказал, что они с супругой Ритой находятся в Австралии. Почувствовав себя плохо, пара обратилась к врачам. Хэнкс перечислил симптомы: усталость, ломота в теле, озноб (он был только у Риты), легкая лихорадка.
Супруги сдали тест на коронавирус, и он оказался положительным.
Также Хэнкс написал, что, согласно медицинским протоколам, их изолируют и обследуют. Сколько именно продлится карантин супругов, не уточняется. Хэнкс написал, что они пробудут в изоляции столько, сколько потребуется.
«Что теперь? Есть официальные медицинские протоколы, которые мы должны соблюдать. Мы будем изолированы, нас протестируют, будут за нами наблюдать», — написал актер.
Он пообещал писать о том, как будут идти дела, и посоветовал читателям беречь себя.
Также этой ночью мировые СМИ сообщили о том, что коронавирус обнаружен у Даниеле Ругани, защитника итальянского футбольного клуба «Ювентус». При этом никаких симптомов у футболиста не наблюдается.
Напомним, накануне во Всемирной организации здравоохранения заявили о пандемии коронавируса. При этом гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что в 114 странах зарегистрировано более 118 тыс. случаев заболевания, жертвами которого стали 4 тыс. 291 человек.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что распространение COVID-19 во многих странах стало причиной отмены чемпионата мира по фигурному катанию в Канаде. Теперь турнир проведут не раньше октября.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!