Коронавирус наступает: число жертв COVID-19 в мире приблизилось к 5 тысячам

Мир

С учетом трех граждан Украины, в мире по состоянию на вечер четверга было зафиксировано 129 846 человек, инфицированных коронавирусом Covid-19.

При этом число жертв инфекции достигло 4931, а выздоровели более 68 тыс. человек.

Об этом пишет российский «Интерфакс» со ссылкой на газету South China Morning Post, которая ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

Издание уточняет, что в материковом Китае — 80 793 больных (скончались 3169), Италии — 15 113 (1016), Иране — 10 075 (429), Южной Корее — 7869 (66), Испании — 2950 (84), Франции — 2281 (48), Германии — 1567 (три), на территории Японии, с учетом стоящего на карантине в Йокогаме круизного лайнера — 1316 (22), США — 987 (35).

Более 600 случаев заражения коронавирусом было зафиксировано в Норвегии, Дании, Швейцарии, более 500 — в Великобритании, более 400 — в Швеции, более 300 — в Нидерландах, Бельгии и Австрии, более 200 — в Катаре, более 100 — в Бахрейне, Сингапуре, Малайзии, Гонконге, Австралии, Канаде.

Данные не включают новые сведения об изменениях ситуации в Китае и Южной Корее за истекшие сутки, которые должны поступить в ближайшее время.

Напомним, что гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил в среду о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.

«Мы пришли к выводу, что ситуацию с Covid-19 можно охарактеризовать как пандемию», — сказал он на пресс-конференции в Женеве.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по мнению медицинского советника китайского правительства Жонга Наншана, объявленная Всемирной организацией здравоохранения пандемия коронавируса в мире может завершиться к июню, но только в том случае, если все государства предпримут необходимые шаги для борьбы с ней.

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