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Увели самокат прямо из-под носа: в сеть попало видео наглой кражи в киевском супермаркете
В Киеве у ребенка украли самокат. Кража случилась в супермаркете Novus на Кавалеридзе 1, куда ребенок пошел вместе с бабушкой.
Видео опубликовал ресурс «Киев Оперативный». На ролике видно, как женщина со своим ребенком подошли к стоящему у контейнеров самокату, мальчик взял его и они ушли.
В сети удивляются, почему бабушка оставила самокат, почему ребенок на возил его с собой по магазину, куда смотрела охрана магазина. Люди признают, что в данном случае виновата не бабушка, которая так беспечно оставила детскую игрушку, а женщина, которая взяла чужое.
Напомним, в Полтаве из магазина украли ящик с деньгами, собранными для онкобольных детей. А в Киеве на Большой Васильковской в торгово-развлекательном центре «Пирамида» мужчина-вор украл детский пистолет.
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