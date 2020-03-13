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Украина

СБУ нашла способ наказать нарушителей за поездки в Крым

10:31 13 марта 2020 44
КПВВ «Чонгар»
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Вскоре начнет действовать реестр иностранцев, незаконно посетивших аннексированный Крым, над его созданием работают прокуратура АР Крым и СБУ.

Как сообщают «Крым.Реалии», создание реестра значительно упростит украинским пограничникам выявление иностранных граждан, которые незаконно посетили оккупированный РФ полуостров.

В прокуратуре АР Крым и СБУ уточнили, что наработки реестра уже есть.

«Позже он будет постоянно обновляться и дополняться. По поводу публикации реестра этот вопрос этот решается», — заявила изданию спикер прокуратуры Екатерина Диденко.

Информация из реестра будет поступать в Государственную пограничную службу Украины.

Ранее сообщалось, что в оккупированной Феодосии, несмотря на коронавирус, запланировано массовое мероприятие с участием учеников местных школ. При этом участие в праздновании годовщины оккупации — принудительное.

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