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Коронавирус — ничто: в Крыму насильно собирают школьников для празднования годовщины аннексии
В то время, как из-за эпидемии коронавируса во всем мире отменяют массовые мероприятия, в Крыму оккупанты готовятся к празднованию шестой годовщины аннексии полуострова.
Как сообщил «ФАКТАМ» житель Феодосии, пожелавший остаться анонимным, 18 марта в городе запланировано массовое мероприятие, в котором примут участие ученики местных школ.
«Жена вчера пришла с педсовета и рассказала, что от ее школы восьмиклассники будут участвовать в праздновании вхождения Крыма в состав России (праздник аннексии) 18 марта, в одежде белого цвета. Другие школы должны будут представлять — красный и синий цвета. Все выстроятся в цвет флага России», — рассказал «ФАКТАМ» собеседник.
Далее он привел отрывок из разговора с супругой:
— То есть коронавирус ничто, флаг всё, — сказал он.
— Нет, ну это дело добровольное, кто не хочет…, — ответила супруга
— Ну при все добровольности, вам об этом объявили, типа не будет добровольцев, вы будете принуждать, — отметил он.
При этом источник «ФАКТОВ» отметил, что в других школах пока такой информации не объявляли, однако ситуация может измениться в ближайшие дни.
«Сегодня в классе у дочки родительское собрание, наверное там и будут говорить», — допустил собеседник издания.
Как известно, от коронавируса во всем мире умерло уже более 5 тысяч человек. С 12 марта на подконтрольной Киеву территории Украины ввели карантин.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.