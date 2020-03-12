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Уловки не помогли: известную российскую блогершу снова не пустили в Украину (видео)
Известную российскую блогершу Наталью Краснову не пустили в Украину. В конце февраля контроль на госгранице не прошел генеральный продюсер телеканала RTVi Алексей Пивоваров.
Россиянка Краснова прибыла 12 марта рейсом из Минска в аэропорт «Борисполь». Во время пограничного контроля пограничники установили, что в конце прошлого года она уже пыталась попасть в Украину. За незаконное посещение Крыма в 2019 году ей был запрещен въезд на территорию нашей страны сроком на 3 года, сообщили в Госпогранслужбе.
В этот раз женщина заменила старый паспорт на новый, надеясь, что чистые страницы документа без отметки о запрете въезда ей помогут пересечь украинскую границу. Но данные о россиянке хранились в базе данных. На вопрос, почему она заменила паспорт, женщина сообщила, что его якобы съела собака.
За нарушение запрета въезда в Украину (должен был действовать до конца 2022 года), российской блогерше определили новый срок запрета въезда в нашу страну на 10 лет.
В ближайшее время женщина вылетит обратным рейсом в Беларусь.
Переписка из Instagram Красновой.
Напомним, ранее в Украину не пропустили исполнителя российского шансона, экс-солиста группы «Лесоповал» Сергея Куприка и директора завода Карена Арутюняна, которые незаконно посещали оккупированный Крым.
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