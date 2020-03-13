Украина

Во Львове медицинские маски подорожали в 10 раз (фото)

Во львовских аптеках более чем в 10 раз подняли цены на медицинские маски, которыми люди пытаются защититься от коронавирусной инфекции.

«Героические будни борцов с коронавирусом. Маска уже стоит 17,50, при цене 1,50 еще месяц назад. Мы далеко пойдем. Как это называется? По-моему, мародерство, — написал в своей страничке в Facebook известный львовский адвокат Олег Мицик. Адвокат добавил, что покупал не он, а подтверждающий чек на покупку 10 масок ему скинули друзья.

Публичной реакции львовских властей пока на это нет.

Между тем, в четверг, 12 марта, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, выступая в программе «Право на владу», заявил, что по поручению премьер-министра Украины антимонопольный комитет, наконец, проверит цены на средства индивидуальной защиты, которые используются в противодействии коронавирусной инфекции.

Между тем врачи украинцев призывают не скупать хирургические маски, поскольку они не защищают от коронавируса, а лишь дают ложное ощущение безопасности.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что во Львовской области украинец контрабандой пытался вывезти в Польшу тысячи медицинских масок.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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