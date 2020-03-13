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Украина

Коронавирус атаковал Горловку: сообщается о 12 заболевших

13:22 13 марта 2020 101
Горловка
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В оккупированной Горловке коронавирус обнаружили у 12 человек. При этом на территории ОРДЛО возникла паника из-за слухов о возможном закрытии КПВВ на линии разграничения.

Как сообщает 24 канал, глава МВД Арсен Аваков в ходе выездного заседания Кабмина заявил, что коронавирус распространяется на оккупированной территории.

Министр сказал, что на КПВВ могут ввести ограничения для всех граждан других стран. Пропускать будут лишь граждан Украины, имеющих регистрацию на подконтрольной правительству территории.

Арсен Аваков заявил, что при отсутствии у проживающих в ОРДЛО регистрации на подконтрольной территории их не будут пропускать через КПВВ. Такое ограничение будет действовать в течение всего карантина.

Ранее сообщалось, что на заседании СНБО ввели ограничения в связи с распространением коронавируса.

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