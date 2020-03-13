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Ограничения из-за коронавируса: что решили на заседании СНБО (видео)
В пятницу, 13 марта, на заседании СНБО, в связи с распространением коронавируса, руководство Украины рассмотрит дополнительные меры по защите страны от эпидемии. Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин.
В частности, возможно, будет принято решение о закрытии госграницы и прекращении авиасообщения с некоторыми странами, а также другие меры. Об этом на выездном заседании Кабмина сообщил президент Владимир Зеленский.
По результатам заседания на брифинге о дополнительных ограничениях расскажут секретарь СНБО Алексей Данилов, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и заместитель министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.
Брифинг начнется в 13:30.
Видео появится за несколько минут до трансляции.
Как сообщали «ФАКТЫ», в связи со стремительным распространением COVID-19 в Европе, соседи Украины предприняли экстерные меры, чтобы защитить жителей своих стран от заражения. Словакия ограничила пропуск на свою территорию. Польша ввела тотальный санитарный контроль на границе с Украиной, Беларусью и Россией.
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