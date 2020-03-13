- 13:25 Баскетбольную Суперлигу в Украине досрочно завершили из-за коронавируса
- 13:22 Коронавирус атаковал Горловку: сообщается о 12 заболевших
- 13:12 Жеребьевка Кубка Украины: «Динамо» узнало соперника в полуфинале
- 13:08 Андре Тан доводит жену до нервных срывов: в чем причина
- 13:01 Ограничения из-за коронавируса: что решили на заседании СНБО
- 13:00 Матч «Шахтер» — «Вольфбсург» не состоится
- 12:55 День ангела Дарьи и Дарины: душевные поздравления и открытки
- 12:47 Украинские пограничники задержали журналиста из России: что произошло
- 12:27 Бой Хабиб — Фергюсон пройдет в необычном формате из-за коронавируса
- 12:19 На оккупированном Донбассе признали, что люди не выживут без украинских пенсий и пособий
- 11:43 Собаку перепугала сцена из фильма «Король-лев»
- 11:41 Зараженная коронавирусом пенсионерка с Житомирщины находится в критическом состоянии
На оккупированном Донбассе признали, что люди не выживут без украинских пенсий и пособий
После того, как в Украине в связи с распространением коронавируса, объявили карантин, на оккупированных территориях Донбасса стали распространяться слухи о возможном закрытии пунктов пропуска на линии разграничения. А это усугубит и без того нелегкую жизнь простых людей, которые получают маленькие зарплаты и пенсии от оккупационных властей.
В частности, в так называемой «ЛНР» жители паникуют из-за слухов о возможном закрытии КПВВ в Станице Луганской. Люди боятся остаться без украинских пенсий и социальных пособий.
В сепаратистских СМИ также появилась информация о том, что «власти республики» могут закрыть единственный пункт пропуска на Луганщине под предлогом безопасности и недопущения распространения коронавируса с украинской территории.
При этом российские оккупанты признают, что перекрытие границ, конечно же, повлечет за собой тяжелейшую социальную ситуацию. В первую очередь пострадают пенсионеры, которые получают украинские пенсии на подконтрольной территории. В случае закрытия границ и неявки их на подконтрольную Киеву территорию для подтверждения права на получение пенсии, они лишатся этих выплат.
Напомним, в начале марта на территории РФ обнаружили симптомы коронавируса у недавно вернувшегося из Китая жителя оккупированного Донбасса. Пациента с российским паспортом, который находился в Новошахтинске Ростовской области, не стали лечить, а отправили в одну из больниц на территории ОРДЛО.
Как сообщали «ФАКТЫ», на линии разграничения на Донбассе в связи с эпидемией COVID-19 проводится дополнительная проверка всех, кто прибыл с оккупированной территории.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!