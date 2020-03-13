Украина

На оккупированном Донбассе признали, что люди не выживут без украинских пенсий и пособий

После того, как в Украине в связи с распространением коронавируса, объявили карантин, на оккупированных территориях Донбасса стали распространяться слухи о возможном закрытии пунктов пропуска на линии разграничения. А это усугубит и без того нелегкую жизнь простых людей, которые получают маленькие зарплаты и пенсии от оккупационных властей.

В частности, в так называемой «ЛНР» жители паникуют из-за слухов о возможном закрытии КПВВ в Станице Луганской. Люди боятся остаться без украинских пенсий и социальных пособий.

В сепаратистских СМИ также появилась информация о том, что «власти республики» могут закрыть единственный пункт пропуска на Луганщине под предлогом безопасности и недопущения распространения коронавируса с украинской территории.

При этом российские оккупанты признают, что перекрытие границ, конечно же, повлечет за собой тяжелейшую социальную ситуацию. В первую очередь пострадают пенсионеры, которые получают украинские пенсии на подконтрольной территории. В случае закрытия границ и неявки их на подконтрольную Киеву территорию для подтверждения права на получение пенсии, они лишатся этих выплат.

Напомним, в начале марта на территории РФ обнаружили симптомы коронавируса у недавно вернувшегося из Китая жителя оккупированного Донбасса. Пациента с российским паспортом, который находился в Новошахтинске Ростовской области, не стали лечить, а отправили в одну из больниц на территории ОРДЛО.

Как сообщали «ФАКТЫ», на линии разграничения на Донбассе в связи с эпидемией COVID-19 проводится дополнительная проверка всех, кто прибыл с оккупированной территории.

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