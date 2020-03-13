Клуб украинской премьер-лиги остался без тренера-испанца

Спорт

Донецкий «Олимпик» подтвердил, что по обоюдному согласию прекратил сотрудничество с наставником команды испанцем Висенте Гомесом, возглавлявшим команду с сентября 2019-го. Исполняющим обязанности тренера до конца сезона назначен Игорь Климовский, который работал в штабе Гомеса, а также дважды временно возглавлял коллектив в прошлом году.

Напомним, что Висенте Гомес начинал свою тренерскую деятельность в юношеской команде испанского «Атлетика» (U-12). Так же в клубе из Бильбао он работал с молодежным составом и был помощником главного тренера основной команды Мане Пардо. В Украине Висенте Гомес известен по работе ассистентом Сергея Реброва и Александра Хацкевича в тренерском штабе киевского «Динамо».

Под руководством 48-летнего испанца «Олимпик» проиграл семь последних матчей УПЛ и занимает 11-е место.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что состоялась жеребьевка полуфинальных пар Кубка Украины.

Фото ФК «Олимпик»

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