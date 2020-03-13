26.00 / 26.61 28.92 / 29.71
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Клуб украинской премьер-лиги остался без тренера-испанца

15:20 13 марта 2020 134
Висенте Гомес
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Донецкий «Олимпик» подтвердил, что по обоюдному согласию прекратил сотрудничество с наставником команды испанцем Висенте Гомесом, возглавлявшим команду с сентября 2019-го. Исполняющим обязанности тренера до конца сезона назначен Игорь Климовский, который работал в штабе Гомеса, а также дважды временно возглавлял коллектив в прошлом году.

Напомним, что Висенте Гомес начинал свою тренерскую деятельность в юношеской команде испанского «Атлетика» (U-12). Так же в клубе из Бильбао он работал с молодежным составом и был помощником главного тренера основной команды Мане Пардо. В Украине Висенте Гомес известен по работе ассистентом Сергея Реброва и Александра Хацкевича в тренерском штабе киевского «Динамо».

Под руководством 48-летнего испанца «Олимпик» проиграл семь последних матчей УПЛ и занимает 11-е место.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что состоялась жеребьевка полуфинальных пар Кубка Украины.

Фото ФК «Олимпик»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Зеленский

Такое не прощают: Цимбалюк резко высказался в адрес Зеленского

больница

В Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса COVID-2019

Граница

Украина закрывает границы из-за коронавируса: что об этом известно

Зеленский и Путин

Это сделка

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер