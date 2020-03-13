- 16:26 В Украине впервые могут ограничить использование воды: кого это коснется
- 16:24 Ермак рассказал, зачем в Минске создали консультативный совет с представителями ОРДЛО
- 16:20 Найбільш поширені обставини при зміні вишу
- 16:18 Как коронавирус повлияет на «Евровидение»: заявление властей Роттердама
- 15:47 Это сделка
- 15:37 В Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса COVID-2019
- 15:36 Украина закрывает границы из-за коронавируса: что об этом известно
- 15:31 Суд отправил под арест одного из подозреваемых в похищении евромайдановцев Луценко и Вербицкого
- 15:20 Клуб украинской премьер-лиги остался без тренера-испанца
- 15:15 Выходные принесут Украине перемену погоды
- 15:11 Доктор Комаровский ответил на самые важные вопросы о коронавирусе
- 15:07 Ограничения из-за коронавируса: что решили на заседании СНБО
Клуб украинской премьер-лиги остался без тренера-испанца
Донецкий «Олимпик» подтвердил, что по обоюдному согласию прекратил сотрудничество с наставником команды испанцем Висенте Гомесом, возглавлявшим команду с сентября 2019-го. Исполняющим обязанности тренера до конца сезона назначен Игорь Климовский, который работал в штабе Гомеса, а также дважды временно возглавлял коллектив в прошлом году.
Напомним, что Висенте Гомес начинал свою тренерскую деятельность в юношеской команде испанского «Атлетика» (U-12). Так же в клубе из Бильбао он работал с молодежным составом и был помощником главного тренера основной команды Мане Пардо. В Украине Висенте Гомес известен по работе ассистентом Сергея Реброва и Александра Хацкевича в тренерском штабе киевского «Динамо».
Под руководством 48-летнего испанца «Олимпик» проиграл семь последних матчей УПЛ и занимает 11-е место.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что состоялась жеребьевка полуфинальных пар Кубка Украины.
Фото ФК «Олимпик»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.