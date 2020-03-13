Украина

Украина закрывает границы из-за коронавируса: что об этом известно

Совет национальной безопасности и обороны Украины провел заседание, на котором решил на две недели закрыть границы. Об этом сообщает LB.ua.

«Через 48 часов наша страна закроет границу для иностранных граждан. Через две недели в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, мы на Совете национальной безопасности и обороны будем принимать следующее решение», — заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Запрет на въезд для граждан Украины вводиться не будет, но украинцев призывают не ездить за границу.

«Все граждане Украины за границей смогут вернуться, но из тех стран, в которых коронавирус, они будут проходить определенные процедуры, обсервацию. За неделю все пункты пропуска должны быть обеспечены экспресс-тестами, все их будут проходить», — отметил Данилов.

Ранее сообщалось, что с 12 марта в Украине ввели карантин.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter