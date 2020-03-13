Украина

В Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса COVID-2019

Министерство здравоохранения Украины подтвердило первую смерть от заражения коронавирусом. Скончалась жительница Радомышльского района Житомирской области. Об этом сообщает Telegram-канал Коронавірус_інфо.

71-летняя пенсионерка относилась к группе риска и поступила в больницу в тяжелом состоянии. В Минздраве уточнили, что близкие родственники женщины, проживавшие с ней, и контактные лица остаются под наблюдением врачей.

Напомним, пенсионерка из Житомирской области заболела после поездки за границу. 1 марта женщина вернулась из Польши. 3 марта появились первые симптомы заражения. В больнице диагностировали двустороннее воспаление легких, а специальный тест подтвердил заражение коронавирусом.

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