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Украина

Польша будет бесплатно лечить украинцев с коронавирусом

16:55 13 марта 2020 223
врачи
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Несмотря на введенный Польшей санитарный контроль на границах, все иностранцы, находящиеся в стране и заподозрившие у себя коронавирус, могут рассчитывать на бесплатные анализы и лечение. Это подтвердил представитель Минздрава Польши Войцех Андрусевич.

На бесплатное медобслуживание в критической ситуации может рассчитывать и миллионная украинская община в Польше. «Каждому, кто попадает в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, гарантированно бесплатное проведение тестов и лечение. Они покрываются из бюджета Польского государства», — заявил Андрусевич в комментарии Укринформу.

Напомним, ряд украинцев не могут вернуться на родину из-за рубежа из-за введенных странами санитарных ограничений. Тем временем и Украина готовится через 48 часов закрыть границы для въезда иностранцев.

По последним данным, в Украине подтвердили три случая заражения коронавирусом, в том числе один с летальным исходом. В Польше заболели 64 человека, один скончался.

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