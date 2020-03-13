Украина

В «Слуге народа» взбунтовались против создания консультативного совета с представителями ОРДЛО

Группа депутатов от «Слуги народа» резко воспротивилась появлению «консультативного совета» с представителями ОРДЛО, о чем договорились переговорщики в Минске. Парламентарии требуют от президента вернуть происходящее в рамки Конституции и законов. Под обращением подписались парламентарии Богдан Яременко, Гео Лерос, Никита Потураев, Александр Ткаченко, Анна Бондар и еще более десяти депутатов.

«Тревогу вызывает тот факт, что в создаваемый консультативный совет войдут на равных правах представители Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей… Все переговоры по обеспечению прав и интересов граждан Украины, а также о прекращении вооруженной агрессии должны вестись исключительно с Российской Федерацией и ее представителями», — настаивают депутаты.

По мнению авторов обращения, идея с консультативным советом может поставить под сомнение факт, что на востоке Украины происходит вооруженная агрессия со стороны России.

«Такой подход может поставить под сомнение продление санкций наших западных партнеров. Кроме того, он никоим образом не решает вопрос безопасности в условиях конфликта на Донбассе», — говорится в обращении.

Напомним, решение Минской группы об учреждении консультативного совета хотят окончательно утвердить 25 марта 2020 года после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии. Глава Офиса президента Андрей Ермак попытался успокоить, что в новый орган войдут лишь «мирные представители ОРДЛО». В Украине идею с консультативным советом восприняли в штыки, назвав это попыткой обелить Россию и вывести ее из-под санкций за агрессию на Донбассе.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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