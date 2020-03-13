- 19:03 Срыв презентации Сивохо: подозреваемого отправили под арест
- 19:02 В Венеции потеряла паспорт: ведущая ТСН рассказала о жизни в карантине после поездки в Италию
- 18:41 Стало известно о проблеме с организацией похорон умершей от коронавируса украинки
- 18:30 С задранным носом: названы самые высокомерные знаки зодиака
- 18:17 Биатлон в Контиолахти: Валя Семеренко финишировала в топ-15 этапа Кубка мира
- 18:16 В «Слуге народа» взбунтовались против создания консультативного совета с представителями ОРДЛО
- 17:49 На заправках WOG собрали полтонны использованных батареек и отправили на переработку в Румынию
- 17:47 «Новая сила киски»: MARUV шокировала развратным клипом
- 17:36 Зеленский подписал закон о среднем образовании: что изменится в школах
- 17:01 В Мелитополе от гриппа умер 6-летний ребенок
- 16:55 Польша будет бесплатно лечить украинцев с коронавирусом
- 16:51 У президента Бразилии после встречи с Трампом выявили коронавирус
Стало известно о проблеме с организацией похорон умершей от коронавируса украинки
В Житомирской области, где 13 марта зафиксирована первая смерть от коронавируса COVID-19, пока не согласовали процедуру дальнейшего обращения с телом скончавшейся 71-летней женщины. В области ждут окончательных инструкций от руководства сферы здравоохранения.
Глава Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко рассказал, что проводятся дезинфекционные мероприятия в местах, где была заболевшая женщина (автовокзал, церковь). Родственники и контактные лица находятся под медицинским наблюдением. Теперь предстоит согласовать, как должны проводиться похороны женщины, утилизация ее вещей.
«Пока нет инструкций, как проводить захоронение тела», — рассказал начальник управления здравоохранения ОГА Николай Суслик. «У нас есть алгоритм, но мы хотим согласовать его с главным санитарным врачом», — уточнил Бунечко.
По словам Бунечко, руководство государство проинформировано о летальном исходе. В области ждут дальнейших распоряжений.
Напомним, пенсионерка заболела после того, как 1 марта вернулась после поездки за рубеж. В тяжелом состоянии женщину госпитализировали, но у пациентки развилась пневмония, возникли сложности с дыханием. 13 марта заболевшая скончалась.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...