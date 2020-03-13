Украина

Стало известно о проблеме с организацией похорон умершей от коронавируса украинки

В Житомирской области, где 13 марта зафиксирована первая смерть от коронавируса COVID-19, пока не согласовали процедуру дальнейшего обращения с телом скончавшейся 71-летней женщины. В области ждут окончательных инструкций от руководства сферы здравоохранения.

Глава Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко рассказал, что проводятся дезинфекционные мероприятия в местах, где была заболевшая женщина (автовокзал, церковь). Родственники и контактные лица находятся под медицинским наблюдением. Теперь предстоит согласовать, как должны проводиться похороны женщины, утилизация ее вещей.

«Пока нет инструкций, как проводить захоронение тела», — рассказал начальник управления здравоохранения ОГА Николай Суслик. «У нас есть алгоритм, но мы хотим согласовать его с главным санитарным врачом», — уточнил Бунечко.

По словам Бунечко, руководство государство проинформировано о летальном исходе. В области ждут дальнейших распоряжений.

Напомним, пенсионерка заболела после того, как 1 марта вернулась после поездки за рубеж. В тяжелом состоянии женщину госпитализировали, но у пациентки развилась пневмония, возникли сложности с дыханием. 13 марта заболевшая скончалась.

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