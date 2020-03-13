Зеленский уже помогает Путину, но это не главная опасность для Украины, — политолог

Политика

Украина решила не отставать от США, подписавших мирный договор с террористической организацией. А поскольку Дональд Трамп давно показал, что не брезгует встречаться с главарями террористов, Владимиру Зеленскому и подавно не зазорно это делать. И хоть подобный мирный договор наша страна пока не подписала, но неуклонно к этому движется. «Согласившись с предложением России перестать считать ее стороной конфликта на Донбассе и перейти к прямым переговорам с представителями российско-террористических „ДНР“ и „ЛНР“, Украина может утратить свою государственность и международный авторитет», — считает политолог Михаил Басараб.

— Создание нового надгосударственного органа, который будет нарабатывать рекомендации для нашей страны: как Украина должна решать свои проблемы с так называемыми «восставшими республиками», — это недопустимое решение, однако украинская власть продолжает на него соглашаться, — рассказал «ФАКТАМ» Басараб. — Это создание нового качества так называемого «минского процесса» само по себе вредно — учитывая то, что сам «минский процесс» с самого начала был вреден для Украины, поскольку он навязывает мнение о внутреннем конфликте, гражданской войне в Украине, а не о российской вооруженной агрессии.

Соглашаясь на создание этого нового консультативного органа (не говоря уже о его регламенте, внутренним процедурам, что само по себе является неприемлемым), Украина фактически соглашается с установкой, что Россия не имеет отношения к войне на Востоке, что мы должны сами разобраться в своем «внутреннем конфликте». А РФ, избавившись от статуса участника конфликта, избежав ответственности за вооруженную агрессию и оккупацию нашей территории, с Францией и Германией просто со стороны наблюдает, насколько быстро и эффективно украинские власти могут «помириться» со своими гражданами на Донбассе. Этот шаг приближает капитуляцию Украины, победу России в этой российско-украинской войне.

— В мировой практике есть традиция не вести официальных переговоров с террористами. В минском процессе статус представителей недореспублик довольно неопределённый, они официально якобы не являются полноценными участниками переговоров. Теперь мы создаем орган, в котором представители Украины будут официально работать с представителями организаций, которые мы считаем террористическими. Значит ли это, что теперь «ЛДНР» легализуются в Украине, уже не будут считаться террористами?

— В данном случае я все же соглашусь с представителями нынешних украинских властей, указывающими, что по факту переговоры с представителями «ЛДНР» в минской контактной Трехсторонней группе длятся уже несколько лет. Как бы мы их не называли: террористами, российскими прислужниками, представителями оккупационных режимов, — и официально не являясь участниками переговоров, они все же сидят за столом переговоров. Проблема в том, что действующая украинская власть способствует приобретению этим процессом нового качества, «второго дыхания» — процессу переговоров непосредственно с главарями террористов, которых официально включают в процесс. А Россия при этом отходит в сторону — это давняя цель Путина, с самого начала войны РФ пыталась избавиться от статуса участника этого конфликта, внушить всем, что на Донбассе ее нет. И то, на что согласился Ермак в Минске, помогает россиянам закрепить эту легенду.

И есть обоснованные опасения, что если Консультативный совет начнет работу, это приведет к смерти Нормандского формата. Это большая гора с плеч Макрона и Меркель (и ее возможного преемника). На фоне рецессии, падения индексов на фондовых рынках, коронавируса, проблемы беженцев и т. д. французы и немцы очень обрадовались такому решению Украины. Как только заработает этот консультативный орган, сотни и тысячи деталей конфликта и проблем, в решении которых принимали Франция и Германия с Россией, перестанут быть их проблемами, необходимость проведения встреч нормандского формата отпадет. И нормандский формат переформатируется в минский: вместо встреч с лидерами Германии, России и Франции Зеленский будет встречаться с главарями «ЛДНР» как с равными ему по статусу, как с равноценными участниками процесса.

— Есть мнение, что создание Консультативного совета — еще один шаг к федерализации Украины, к тому, что даже после воссоединения оккупированных Россией территорий власть там будет в руках нынешних главарей…

— Решение о создании этого совета вредно символически и содержательно, оно противоречит нашему законодательству, международному праву… Ведь решения в Совете будут приниматься только при согласии представителей «ЛДНР», которые не являются самостоятельными политическими субъектами, не являются «восставшими республиками», как их пытаются представить. Согласно украинскому законодательству, они являются оккупационными администрациями. Это не какие-то местные авторитетные лидеры, эти администрации действуют не самостоятельно, а под полным контролем государства-агрессора — России. И действовать они будут исключительно в свете указаний, полученных из Кремля.

Цель же Кремля — посеять в Украине хаос. И я уверен, что создание неких автономных образований на базе «ЛДНР» — не самоцель России. Это лишь инструмент. Воспользовавшись этим так называемым «внутригражданским конфликтом» и возможным последующим созданием автономных областей для русскоязычного населения, Россия будет стремиться захватить всю Украину. Добившись легализации «ЛНР» и «ДНР», Россия будет пытаться дестабилизировать всю Украину. И я уверен — кроме Минских соглашений у россиян есть еще 150 заготовок, как можно будет использовать этот «особый статус» для генерации хаоса и нестабильности в нашей стране, чтобы полностью оккупировать Украину или же создать здесь некую «серую зону».

У россиян нет цели договориться с Зеленским. Он для них — никто, расходный материал. Кремль пытается успеть его руками реализовать выгодные для себя решения относительно Украины. Для меня очевидно — все, что будет нарабатывать Консультативный совет, будет вызывать возмущение в украинском обществе. И именно это и нужно России — чтобы в Украине была постоянная конфронтация.

Далее: эта консультативная площадка будет неэффективной. Преступники из «ЛДНР» постоянно будут требовать больше, нежели будет готов сделать Зеленский. Далее: нормандский формат умрет. Зеленский сядет за стол переговоров с очередными X и Y, которые на тот момент будут возглавлять так называемые «ЛНР» и «ДНР». Это понизит его международный статус, авторитет, вызовет возмущение в нашем обществе. И все это, по замыслу России, дискредитирует государственные институции Украины: президента, парламента, правительство. Как следствие — будет эскалация внутреннего противостояния в Украине. А Россия на фоне противостояния украинской власти и украинского общества сможет пойти в широкомасштабное наступление, чтобы захватить территории, которые не удалось захватить в 2014 году, а то и установить контроль над всей Украиной. И назначить здесь своего генерал-губернатора — не Зеленского, который просто уйдет в политическое небытие, а какого-то условного Медведчука. Уверен — разрабатывается такой стратегический сценарий.

— У США есть Техас, у Канады — Квебек, баски у Испании и Франции. У последней, к тому же, бретонцы, корсиканцы, канаки, савойцы. У Великобритании — ирландцы, валлийцы и шотландцы… Куда ни глянь — в странах с немононациональным составом населения тлеют, а то и серьезно разгораются сепаратистские настроения. Не придадут ли шаги к созданию, с международного одобрямса, русскоязычной «широкой автономии» на Донбассе к параду сепаратизма в мире? Ведь если мировое сообщество проглотило и одобрило создание Косово, одобрит «автономный» Донбасс — почему бы и не одобрить независимый Техас, например?

— Прежде всего надо отметить: то, что мы имеем на Донбассе — не восстание местного населения, не национальный сепаратизм, это — вторжение российских войск, оккупация территории Украины. Сложно сказать… Я не уверен, что Украина таки наделит оккупированный Донбасс особым статусом. Я убежден, что предоставление особого статуса Донбассу и процесс так называемого «примирения» до окончания российско-украинской войны приведет к масштабному внутриукраинскому противостоянию. Поэтому предлагаемый нам сценарий не будет жизнеспособным, Украина его не адаптирует — и тем самым не подаст пример сепаратистским движениям в других странах.

Это не приведет к цепной реакции сепаратизма и в других регионах Украины, невзирая на то, что у нас есть регионы с достаточным количеством русскоязычного населения. Предоставление так называемым «ЛНР» и «ДНР» какого-то статуса в рамках Минского процесса не станет поощрением к сепаратистским проявлениям в других регионах. Но есть другая опасность. Неразумные действия украинской власти, которая может пойти на капитуляцию перед Россией, ее предательские действия, вызовут возмущение во многих регионах Украины и могут спровоцировать масштабное гражданское противостояние, последствия которого могут быть непредсказуемы. Особенно, если учесть, что и Россия при этом не будет сидеть сложа руки. Надеюсь, в Украине этого не случится — если Зеленскому хватит ума.

Если же не хватит, и он и дальше будет биться головой о стену и идти по этому пути, то, скорее всего, это плохо закончится для него, а не для Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», политолог Анатолий Октисюк считает, что произошла легализация «ДНР» и «ЛНР», которые теперь смогут влиять на принятие изменений Конституции Украины.

Также читайте: глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что создание Консультативного совета, в который должно войти по 10 представителей Украины и ОРДЛО, является не прямыми переговорами с террористами, а платформой, «где граждане Украины могут общаться по поводу вопросов о Минских соглашениях».

Фото со страницы в Facebook Михаила Басараба

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