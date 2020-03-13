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У Зеленского обещают отправить спецборт за украинцами, которые не смогли вернуться из Италии домой
Большая группа украинцев, не по своей вине застрявшая в Италии, будет эвакуирована на родину спецбортом. Вылет самолета состоится 14−15 марта. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
101 украинца планируют вывезти из Италии до того, как Украина полностью закроет авиасообщение. Закрыть небо планируется с 17 марта, а для иностранцев въезд в Украину будет перекрыт на сутки раньше.
«Принято решение, что мы их забираем спецбортом одной из украинских авиакомпаний… Место (пункт сбора в Италии) будет определено в течение часа-двух», — рассказал Тимошенко «Интерфакс-Украина».
Напомним, группа украинцев не смогла выехать из Италии через Словению 12 марта, поскольку словенские пограничники не пустили в страну автобусы с туристами.
Президент Владимир Зеленский призвал всех соотечественников в течение трех суток вернуться на родину, чтобы успеть до закрытия границ.
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