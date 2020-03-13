Стали известны первые детали встречи Ермака с взбунтовавшимися «слугами народа»

Украина

Депутаты от «Слуги народа», побывавшие на консультациях в Офисе президента, получили обещание, что в вопросе Донбасса власть не зайдет за «красные линии». Парламентариям объяснили, что спорное решение о новом консультативном совете и включении туда представителей ОРДЛО еще не принято, пока есть только протокол о намерениях.

Своими впечатлениями от беседы с Андреем Ермаком поделилась в Facebook депутат Евгения Кравчук. «Руководитель Офиса президента опасения выслушал и заверил в том, что красные линии перейдены не будут. Стороной переговоров была и остается Российская Федерация. С главарями боевиков переговоры никто не ведет и вести не собирается», — приводит парламентарий слова Ермака.

Также депутатам объяснили, что решения консультативного совета будут рекомендательными. «Его решения будут иметь статус рекомендаций для политической подгруппы. Более того, он еще не создан, а будет создан 25 марта», — заявляет Кравчук.

Напомним, группа депутатов от «Слуги народа» подготовила обращение к президенту, где усомнилась в правильности создания консультативного органа с представителями ОРДЛО для урегулирования на Донбассе. Подписали обращение более 30 депутатов. Парламентариев после этого вызвали в Офис президента на беседу.

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