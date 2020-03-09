24.83 / 25.47 27.90 / 28.68
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Польша вводит тотальный санитарный контроль на границе с Украиной

20:30 9 марта 2020 105
польские пограничники
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В связи с распространение коронавируса в странах Европы, Польша ввела комплексный контроль на границе. Чрезвычайные меры будут касаться, в частности, части границы с Украиной, Беларусью и Россией. Об этом заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский.

Министр подчеркнул, что пять пограничных пунктов перехода, где 9 марта начался контроль, — это места, где в Польшу въезжают рейсовые автобусы и микроавтобусы. По словам Каминского, до вторника контроль будет введен на всей границе Польши, передает «Польское радио».

«С завтрашнего дня все медицинские и санитарные процедуры будут полностью введены на нашей внешней границе, то есть на границах с Украиной, Беларусью и Россией. В течение нескольких десятков часов все польские границы будут защищены», — сказал Каминский.

Комплексный контроль будут проводить польские пограничники, пожарные, таможенники и инспекция дорожного транспорта. Пункты перехода будут работать круглосуточно. На месте будут кареты скорой и медики.

Напомним, Польша сообщила о первом случае заболевания коронавирусом 4 марта. Сейчас в стране восемь больных.

В Германии, по официальным данным, на первую половину дня 9 марта лабораторно подтверждено 1112 случаев заражения коронавирусом. Из европейских стран, не входящих в ЕС, коронавирус не выявлен в Черногории.

В Европе наибольшее число заболевших наблюдается в Италии — 5883.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

польские пограничники

Польша вводит тотальный санитарный контроль на границе с Украиной

алкотестер

В Украине признали незаконным алкотестер, который использует полиция

Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри в последний раз вышли в свет с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом (фото, видео)

Суперлуние

«Червяковое» суперлуние: что делать и как себя вести

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер