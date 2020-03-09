Польша вводит тотальный санитарный контроль на границе с Украиной

Украина

В связи с распространение коронавируса в странах Европы, Польша ввела комплексный контроль на границе. Чрезвычайные меры будут касаться, в частности, части границы с Украиной, Беларусью и Россией. Об этом заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский.



Министр подчеркнул, что пять пограничных пунктов перехода, где 9 марта начался контроль, — это места, где в Польшу въезжают рейсовые автобусы и микроавтобусы. По словам Каминского, до вторника контроль будет введен на всей границе Польши, передает «Польское радио».



«С завтрашнего дня все медицинские и санитарные процедуры будут полностью введены на нашей внешней границе, то есть на границах с Украиной, Беларусью и Россией. В течение нескольких десятков часов все польские границы будут защищены», — сказал Каминский.

Комплексный контроль будут проводить польские пограничники, пожарные, таможенники и инспекция дорожного транспорта. Пункты перехода будут работать круглосуточно. На месте будут кареты скорой и медики.

Напомним, Польша сообщила о первом случае заболевания коронавирусом 4 марта. Сейчас в стране восемь больных.

В Германии, по официальным данным, на первую половину дня 9 марта лабораторно подтверждено 1112 случаев заражения коронавирусом. Из европейских стран, не входящих в ЕС, коронавирус не выявлен в Черногории.

В Европе наибольшее число заболевших наблюдается в Италии — 5883.

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