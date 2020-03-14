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Ермак назвал условия для проведения выборов в ОРДЛО
Назвавший примерную дату возвращения домой из плена удерживаемых в ОРДЛО украинцев, глава Офиса президента Андрей Ермак также прокомментировал ситуацию с местными выборами на оккупированных территориях.
В частности, в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» Ермак заверил, что выборы на Донбассе не будут проводиться без вывода иностранных войск и отсутствия контроля Украины за государственной границей с украинской стороны украинско-российской границы.
Кроме того, он заявил, что местные выборы на Донбассе должны проводиться в соответствии с украинским законодательством.
«По украинским законам нельзя проводить выборы, если там есть иностранные войска, если там есть незаконные группировки и если граница не находится под контролем украинского правительства», — отметил Ермак.
В то же время он признал, что проведение выборов зависит не только от Украины.
«Но я знаю, что мы работаем 24 часа для того, чтобы сделать чудо. Если оно не состоится, президент в последней своей речи сказал, что мы не будем тратить годы для того, чтобы добиться мира», — подчеркнул Ермак. Руководитель ОП заявил, что речь идет о сроке в один год, чтобы добиться мира.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов высказал надежду на то, что выборы на Донбассе будут проведены в 2020 году — вероятность этого он оценивает в 50%. При этом он признал, что для проведения выборов в ОРДЛО по украинским законам понадобится выполнить несколько условий, в том числе поставить наших пограничников на нашей украинской границе и организовать общее патрулирование территорий с членами местных громад.
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