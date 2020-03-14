У Зеленского назвали дату возможного возвращения украинских заложников из ОРДЛО

Украина

Возвращение украинских заложников из отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), детали которого раскрыла омбудсмен Людмила Денисова, может произойти в течение двух месяцев. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает РБК-Украина.

Также он добавил, что к местам пребывания украинских заложников на оккупированных территория допустят представителей Красного креста.

«Мы договорились в Трехстороннем контрактной группе о том, что с сегодняшнего дня к местам, где находятся наши люди на неподконтрольной территории, будет допущен Красный крест. Этого не происходило в течение всех этих лет. Это даст возможность вернуть всех наших людей в течение двух месяцев», — заявил Ермак.

Напомним, украинская сторона внесла в список будущего обмена пленными 86 незаконно заключенных крымских татар.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина передала ТКГ список из более 200 фамилий для будущего обмена пленными. Глава государства отметил, что некоторые люди, которых Украина хочет обменять, могли уже умереть.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что помимо обсуждения приоритетного вопроса обмена пленными Адрей Ермак на встрече в Минске подписал документ, который, по сути, легализует так называемые «ДНР» и «ЛНР». В документе Трехсторонней контактной группы говорится об учреждении консультативного совета, которым оккупированные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) теперь определены как субъект, а России присвоили статус гаранта-наблюдателя, как Германии, Франции и ОБСЕ.

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