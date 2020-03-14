Украина

Баканову в помощь: Зеленский провел кадровые перестановки в руководстве СБУ

Продолжая курс на реформирование Службы безопасности Украины, президент Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в ее руководстве.

Соответствующие указы размещены на сайте президента.

Так, глава государства уволил двух заместителей главы СБУ и начальника департамента хозобеспечения, в назначил первого зама и председателя управления СБУ в Днепропетровской области.

В частности, уволены Дмитрий Нескоромный (с должности первого заместителя главы СБУ, начальника главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью), Александр Карпенко (с должности заместителя главы СБУ), Владимир Киптенко — с должности начальника департамента хозяйственного обеспечения СБУ.

В то же время назначены Василий Малюк (на должность первого заместителя главы СБУ, начальника главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью) и Владимир Краснянский (на должность главы управления СБУ в Днепропетровской области).

Как известно, Карпенко был назначен на должность заместителя в июле прошлого года.

Нескромный занимал пост первого заместителя Баканова и начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью с ноября 2019 года.

Краснянский до этого был временно исполняющим обязанности начальника СБУ в Днепропетровской области.

Киптенко занимал пост начальника Департамента хозяйственного обеспечения Службы безопасности Украины еще со времен Виктора Януковича. Именно президент беглый назначил его на эту должность.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Европейская комиссия потребовала от Украины принять новый закон о Службе безопасности и преобразовать ее в современную структуру, без функций экономического надзора.

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