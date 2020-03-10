Зеленский взялся за реформирование СБУ

Украина

После улучшения своего имиджа у западного обывателя президент Владимир Зеленский решил заняться реформированием спецслужб внутри государства и внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в закон Украины «О Службе безопасности Украины» относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности СБУ (№ 3196).

Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

Правда, текста законодательной инициативы и сопроводительных документов на сайте парламента по состоянию на вечер вторника нет.

Также президент внес в парламент законопроекты «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с новой редакцией закона Украины» О Службе безопасности Украины «(№ 3197) и» О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины в связи с новой редакцией закона Украины «О Службе безопасности Украины» (№ 3198).

Эти документы зарегистрированы в Раде 10 марта, и отправлены на рассмотрение ее руководства, хотя тексты законопроектов пока не обнародованы.

Напомним, ранее глава СБУ Иван Баканов заявлял, что законопроект о реформе Службы безопасности Украины долго разрабатывался рабочей группой, в которую он входил лично, и должен быть внесен в ВР в ближайшие дни.

Кроме того, в октябре прошлого года СБУ поддержала концепт законопроекта о реформировании Службы. Согласно законопроекту планируется сокращение численности состава, отказ от несвойственных функций и деполитизация специальной службы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Европейская комиссия потребовала от Украины принять новый закон о Службе безопасности. Европа продолжает настаивать на принятии нового закона о Службе безопасности Украины и о парламентском надзоре за всем сектором безопасности, чтобы преобразовать СБУ в современную структуру, а функции службы четко прописать и ограничить контрразведкой, борьбой с терроризмом и защитой государственной тайны.

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