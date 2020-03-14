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Зима вернется: синоптики рассказали, где ждать снега на выходных
Днем 14 марта в большинстве областей ожидается сильный ветер с порывами до 15−20 м/с. Объявлен «желтый» уровень опасности. В северных, северо-западных и северо-восточных областях днем возможен мокрый снег. В Киеве и области дождь, также дожди ожидаются на востоке.
15 марта ощутимо похолодает. Ночью ударят морозы до -4 градусов, днем температура в большинстве областей не превысит +5 градусов. Чуть теплее будет в Закарпатье, в Одесской области и в Крыму — до +7…9 градусов.
Напомним, в марте метеорологи зафиксировали около десятка температурных рекордов, но народные синоптики предупреждают, что погода будет неустойчивой и до конца месяца еще ожидается похолодание.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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