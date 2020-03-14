Украина

Глава Минздрава отличился странным «пророчеством» о пенсионерах и коронавирусе: в сеть попало видео

Новый министр здравоохранения Илья Емец отличился странным заявлением по поводу опасности коронавируса COVID-19 для людей пожилого возраста. Фразу «умрут все пенсионеры» телезрители расценили как очень циничную. Министру пришлось объясняться.

Фраза прозвучала на заседании комитета Рады по вопросам здравоохранения. Совещание с министром транслировалось в эфире телеканала «Рада».

«Этот вирус — он детей не поражает. Сейчас умрут все пенсионеры», — заявил Емец.

Посмотревшие заседание Рады сошлись на том, что еще не слышали настолько странной попытки успокоить украинцев. Депутаты советуют членам правительства пройти какой-то тренинг, чтобы не допускать в выступлениях подобных несуразностей.

Позже Минздрав решил опубликовать разъяснение, что имел в виду министр. Емец оправдывается, что хотел донести тезис об особой уязвимости к инфекции людей пожилого возраста.

«Согласно мировой тенденции и медицинским исследованиям, у них (пожилых) едва ли не самый высокий риск заражения и дальнейших летальных исходов… Пожилые родители сейчас больше всего нуждаются во внимании и заботе», — заявил глава Минздрава.

Напомним, статистика ВОЗ говорит о том, что центром пандемии коронавируса стала Европа — здесь регистрируется больше новых случаев заболевания, чем в Китае в разгар эпидемии. Анализ данных с начала вспышки подтвердил, что наиболее уязвимой категорией являются люди в возрасте 80 лет и старше. Для них вероятность заболеть после контакта с носителем составляет 13,5%, для 70-летних — 7,8%, для 60-летних — 3,4%.

Тем временем в Украине зафиксирован первый летальный случай от последствий коронавируса — скончалась 71-летняя пенсионерка из Радомышля.

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