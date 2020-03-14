Украинка пожаловалась на серьезные проблемы с возвращением домой из Португалии

Украина

Украинка, пытающаяся улететь домой из Португалии, пожаловалась на абсолютную некомпетентность органов, которые должны были бы заняться эвакуацией граждан в преддверии закрытия авиасообщения.

Ния Никель рассказала в Facebook, что должна была улетать из Лиссабона вечером 17 марта. Как раз с 17 марта Украина собралась закрыть авиасообщение, о чем было объявлено вечером в пятницу, 13.03. Многие, как и Ния, о вводимом ограничении узнали случайно. Более того, для консульства в Португалии новость о готовящемся перекрытии авиасообщения также оказалась неожиданностью, и информацию сотрудники получили от позвонившей туристки.

Украинка пожаловалась, что купить билеты домой в столь сжатые сроки оказалось проблематичным. Для Нии переплата за срочное возвращение в Украину составила 400 долларов.



Напомним, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков после заседания Совета нацбезопасности объявил, что с 17 марта Украина закроет авиасообщение. Чуть позже выступил президент Владимир Зеленский и рассказал, что с 16 марта украинская граница будет закрыта для иностранцев, а через трое суток прекратится регулярное авиасообщение. Зеленский посоветовал всем застрявшим за рубежом обращаться за помощью в консульство.

Фото Ния Никель/Facebook

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