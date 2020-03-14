26.14 / 26.80 28.92 / 29.81
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Киеве проходит марш по случаю Дня добровольца: опубликовано яркое видео

12:59 14 марта 2020 339
марш
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В центре Киева в честь Дня добровольца проходит марш патриотов. На Михайловской площади собрались ветераны АТО, бывшие бойцы добровольческих батальонов с флагами своих подразделений.

марш

Сформировав колонну, добровольцы проследовали маршем к правительственному кварталу — Офису президента, Дому правительства и зданию Верховной Рады. Маршрут пролегает через Майдан, улицы Грушевского, Шелковичную, Институтскую, Банковую. Возле Офиса президента состоялось вече.

Участники марша намерены передать власти свои требования, главное из которых: прекратить уступки в интересах оккупанта, не допустить легализации «ЛНР» и «ДНР», а также сдачи страны. Требования появились после того, как стало известно о предварительных договоренностях по поводу создания консультативного совета с ОРДЛО и россиянами-наблюдателями.

марш

Кроме колонны добровольцев, на Михайловской площади собралось немало людей у Стены памяти, чтобы почтить погибших героев.

Напомним, День добровольца в календаре появился с 2017 года. Эта дата была выбрана как напоминание о событиях 2014 года. 14 марта 2014 года считается днем рождения первого добровольческого батальона. Костяк подразделения составили участники Самообороны Майдана.

Фото Hattifattener/Twitter, mr_MakRa/Twitter, LugaBeg/Twitter

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Карта

За распространением COVID-19 в Украине можно следить онлайн: опубликована карта

машина

Танцевал на машине полицейских: в Сумах парень поплатился за дерзкую выходку (видео)

Коронавирус

Украина закроет границы не для всех: кого не коснется запрет

Михаил Решетников

"Украинцы — не народ": в Киев с лекцией едет скандальный ректор из России, любящий Путина

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер