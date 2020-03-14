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В Киеве проходит марш по случаю Дня добровольца: опубликовано яркое видео
В центре Киева в честь Дня добровольца проходит марш патриотов. На Михайловской площади собрались ветераны АТО, бывшие бойцы добровольческих батальонов с флагами своих подразделений.
Сформировав колонну, добровольцы проследовали маршем к правительственному кварталу — Офису президента, Дому правительства и зданию Верховной Рады. Маршрут пролегает через Майдан, улицы Грушевского, Шелковичную, Институтскую, Банковую. Возле Офиса президента состоялось вече.
Участники марша намерены передать власти свои требования, главное из которых: прекратить уступки в интересах оккупанта, не допустить легализации «ЛНР» и «ДНР», а также сдачи страны. Требования появились после того, как стало известно о предварительных договоренностях по поводу создания консультативного совета с ОРДЛО и россиянами-наблюдателями.
Кроме колонны добровольцев, на Михайловской площади собралось немало людей у Стены памяти, чтобы почтить погибших героев.
Напомним, День добровольца в календаре появился с 2017 года. Эта дата была выбрана как напоминание о событиях 2014 года. 14 марта 2014 года считается днем рождения первого добровольческого батальона. Костяк подразделения составили участники Самообороны Майдана.
Фото Hattifattener/Twitter, mr_MakRa/Twitter, LugaBeg/Twitter
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