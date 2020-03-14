- 13:47 Танцевал на машине полицейских: в Сумах парень поплатился за дерзкую выходку
- 13:42 Украина закрывает ж/д сообщение с Польшей: что нужно знать пассажирам
- 12:59 В Киеве проходит марш по случаю Дня добровольца: опубликовано яркое видео
- 12:48 За распространением COVID-19 в Украине можно следить онлайн: опубликована карта
- 12:35 Не хотел отдавать долг: под Днепром мужчина устроил зверскую расправу над кредитором
- 12:16 Украина закроет границы не для всех: кого не коснется запрет
- 12:09 В семье Макгрегора произошла трагедия из-за коронавируса
- 12:04 Украинка пожаловалась на серьезные проблемы с возвращением домой из Португалии
- 11:49 В Софийском соборе восстановили старинную живопись, считавшуюся утраченной
- 11:39 Из Украины пытались нелегально вывезти 50 тысяч респираторных масок
- 11:26 Зеленский поблагодарил украинских добровольцев и призвал Кабмин учредить для них награды
- 11:25 Путин не отказался от плана захватить Украину: Зеленскому указали на опасность легализации «ЛНР» и «ДНР»
Украина закрывает ж/д сообщение с Польшей: что нужно знать пассажирам
В ночь с 14 на 15 марта Украина приостанавливает пассажирское железнодорожное сообщение с Польшей. Об этом говорится в сообщении компании «Укрзалізниця».
«В связи с решением правительства Республики Польша о временном закрытии международного сообщения с другими странами, в полночь в воскресенье, 15 марта, будет приостановлено курсирование пассажирских поездов в Польшу», — говорится в сообщении компании.
Между Украиной и Польшей курсируют: два скоростных поезда № 705/716 и 715/706 Киев — Перемышль, № 36 Одесса — Перемышль, № 67 Киев — Варшава, № 51 Львов — Вроцлав, а также беспересадочные вагоны Киев — Вроцлав.
Последние поезда из Польши проведут свои рейсы в Украину 14 марта: два поезда Интерсити+ с Перемышля и ночной поезд из Варшавы. Из Киева утром 14 марта в Перемышль отправились два поезда Интерсити+. На период приостановления пассажирского сообщения с Польшей, поезда Интерсити будут курсировать во Львов.
Возврат средств за ранее приобретенные проездные документы проводится во всех билетных кассах компании согласно действующим нормативно-правовым актам и правилам. Билеты, приобретенные онлайн, можно вернуть на сайте booking.uz.gov.ua или в мобильном приложении.
Как писали «ФАКТЫ», ранее в связи с распространением коронавируса в мире правительство Польши решило полностью закрыть все внешние границы страны.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...