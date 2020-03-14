Украина

Украина закрывает ж/д сообщение с Польшей: что нужно знать пассажирам

В ночь с 14 на 15 марта Украина приостанавливает пассажирское железнодорожное сообщение с Польшей. Об этом говорится в сообщении компании «Укрзалізниця».

«В связи с решением правительства Республики Польша о временном закрытии международного сообщения с другими странами, в полночь в воскресенье, 15 марта, будет приостановлено курсирование пассажирских поездов в Польшу», — говорится в сообщении компании.

Между Украиной и Польшей курсируют: два скоростных поезда № 705/716 и 715/706 Киев — Перемышль, № 36 Одесса — Перемышль, № 67 Киев — Варшава, № 51 Львов — Вроцлав, а также беспересадочные вагоны Киев — Вроцлав.

Последние поезда из Польши проведут свои рейсы в Украину 14 марта: два поезда Интерсити+ с Перемышля и ночной поезд из Варшавы. Из Киева утром 14 марта в Перемышль отправились два поезда Интерсити+. На период приостановления пассажирского сообщения с Польшей, поезда Интерсити будут курсировать во Львов.

Возврат средств за ранее приобретенные проездные документы проводится во всех билетных кассах компании согласно действующим нормативно-правовым актам и правилам. Билеты, приобретенные онлайн, можно вернуть на сайте booking.uz.gov.ua или в мобильном приложении.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в связи с распространением коронавируса в мире правительство Польши решило полностью закрыть все внешние границы страны.

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