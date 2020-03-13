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Из-за коронавируса Украина отменила железнодорожное сообщение со Словакией
В пятницу, 13 марта, после того как Словакия из-за коронавируса закрыла государственную границу с Украиной, «Укрзалізниця» приостановила пассажирское сообщение с этой страной.
В компании сообщили, что отменены поезда: № 960/961 Кошице — Мукачево; № 962/963 Кошице — Мукачево; № 8860/8863 Чиерна -над -Тисой — Чоп; № 8862/8861 Кошице — Чоп;
безпересадочный вагон № 26/382 Киев — Кошице.
В «Укрзалізниці» прекратили продажу билетов на эти поезда.
Также сообщается, что поезда Кошице — Мукачево, Чиерна над Тисой — Чоп и Кошице — Чоп остались на территории Словацкой Республики. Пассажиры беспересадочного вагона Киев — Кошице, который отправился 12 марта из Киева, покинули поезд на станции Чоп, но возвращаться в Киев отказались.
При пересечении границы с Украиной всем пассажирам проводится температурный скрининг.
Напомним, из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел карантин в Украине с 12 марта по 3 апреля. На утро 13 марта в Украине зафиксировано 3 случая заражения COVID-19. Состояние одной пациентки очень тяжелое.
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