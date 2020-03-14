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Политика

Создание консультативного совета с представителями ОРДЛО: раскрыт коварный сценарий Кремля

14:24 14 марта 2020 702
Владимир Путин
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

Россия все еще хочет заполучить те территории, которые ей не удалось захватить в 2014 году или даже установить контроль над всей Украиной. Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявил политолог Михаил Бесараб.

Для этих целей в Москве инициировали создание консультационного совета Украины с террористами «ДНР» и «ЛНР».

«Эта консультативная площадка будет неэффективной. Преступники из „ЛДНР“ постоянно будут требовать больше, нежели будет готов сделать Зеленский. Далее: нормандский формат умрет. Зеленский сядет за стол переговоров с очередными X и Y, которые на тот момент будут возглавлять так называемые „ЛНР“ и „ДНР“. Это понизит его международный статус, авторитет, вызовет возмущение в нашем обществе. И все это, по замыслу России, дискредитирует государственные институции Украины: президента, парламента, правительство», — считает он.

По словам эксперта, далее последует эскалация внутреннего противостояния в Украине.

«А Россия на фоне противостояния украинской власти и украинского общества сможет пойти в широкомасштабное наступление, чтобы захватить территории, которые не удалось захватить в 2014 году, а то и установить контроль над всей Украиной. И назначить здесь своего генерал-губернатора — не Зеленского, который просто уйдет в политическое небытие, а какого-то условного Медведчука. Уверен — разрабатывается такой стратегический сценарий», — прогнозирует Бесараб.

Полную версию интервью политолога Михаила Бесараба «ФАКТАМ», читайте в материале: Зеленский уже помогает Путину, но это не главная опасность для Украины, — политолог.

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