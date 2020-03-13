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Украина

Ермак рассказал, зачем в Минске создали консультативный совет с представителями ОРДЛО

16:24 13 марта 2020 77
Андрей Ермак
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал подписание в Минске документа о необходимости создания консультативного совета с участием представителей ОРДЛО. OBOZREVATEL сообщает, что заявление прозвучало по итогам заседания СНБО, которое прошло в пятницу, 13 марта.

«Участники ТКГ заявили о необходимости создания консультативного совета в политической подгруппе как совещательного органа, который может рассматривать вопросы, согласованные в пакете Минска, и давать свои предложения, которые могут быть использованы или нет», — сказал Андрей Ермак.

По его словам, в новый орган войдут лишь мирные представители ОРДЛО.

«Никаких шагов, которые бы создавали правовое поле для представителей ОРДЛО, их признания не существует. Никаких прямых переговоров. Мы говорим о создании платформы, где граждане Украины могут общаться по поводу вопросов о Минских соглашениях», — заявил глава Офиса президента. При этом он отметил, что окончательное решение по консультативному совету примут на следующем заседании ТКГ.

Ранее сообщалось, что известные украинцы резко высказались в адрес Зеленского из-за последнего заседания ТКГ в Минске.

Фото: Информатор

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