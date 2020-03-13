- 16:36 Итальянцы на карантине вместе поют с балконов жизнеутверждающие песни: сеть впечатлило видео
- 16:27 Биатлон в Контиолахти: онлайн-видеотрансляция женского спринта Кубка мира
- 16:26 В Украине впервые могут ограничить использование воды: кого это коснется
- 16:24 Ермак рассказал, зачем в Минске создали консультативный совет с представителями ОРДЛО
- 16:20 Найбільш поширені обставини при зміні вишу
- 16:18 Как коронавирус повлияет на «Евровидение»: заявление властей Роттердама
- 15:47 Это сделка
- 15:37 В Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса COVID-2019
- 15:36 Украина закрывает границы из-за коронавируса: что об этом известно
- 15:31 Суд отправил под арест одного из подозреваемых в похищении евромайдановцев Луценко и Вербицкого
- 15:20 Клуб украинской премьер-лиги остался без тренера-испанца
- 15:15 Выходные принесут Украине перемену погоды
Ермак рассказал, зачем в Минске создали консультативный совет с представителями ОРДЛО
Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал подписание в Минске документа о необходимости создания консультативного совета с участием представителей ОРДЛО. OBOZREVATEL сообщает, что заявление прозвучало по итогам заседания СНБО, которое прошло в пятницу, 13 марта.
«Участники ТКГ заявили о необходимости создания консультативного совета в политической подгруппе как совещательного органа, который может рассматривать вопросы, согласованные в пакете Минска, и давать свои предложения, которые могут быть использованы или нет», — сказал Андрей Ермак.
По его словам, в новый орган войдут лишь мирные представители ОРДЛО.
«Никаких шагов, которые бы создавали правовое поле для представителей ОРДЛО, их признания не существует. Никаких прямых переговоров. Мы говорим о создании платформы, где граждане Украины могут общаться по поводу вопросов о Минских соглашениях», — заявил глава Офиса президента. При этом он отметил, что окончательное решение по консультативному совету примут на следующем заседании ТКГ.
Ранее сообщалось, что известные украинцы резко высказались в адрес Зеленского из-за последнего заседания ТКГ в Минске.
Фото: Информатор
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.