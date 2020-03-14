Дочь умершей от коронавируса украинки работает в детском саду: выяснились резонансные детали

Общество и люди

Семья умершей от коронавируса женщины из города Радомышль Житомирской области вынуждена соблюдать режим изоляции. Родственники даже не участвовали в похоронной церемонии. Тем временем выяснилось, что дочь женщины работала в Киеве, и ее контактам по месту работы также предстоит изолироваться.

Как сообщает Obozrevatel, дочь пенсионерки работала завхозом в детсаду в Святошинском районе столицы. Дочь соблюдает режим изоляции. Такие же ограничения рекомендованы двум сотрудницам детсада, контактировавшим с завхозом до того, как стало известно о заболевании в ее семье.

С 12 марта в Киеве введен карантин, в том числе и в детсадах, потому дошкольное учреждение не функционирует.

Тем временем в Радомышле провели дезинфекцию автовокзала и церкви.

Эти объекты посещала пенсионерка перед тем, как стало известно о ее заболевании.

Полиция пообещала следить за порядком в Радомышле возле больницы и рядом с местом проживания пострадавшей семьи.

Напомним, 71-летняя пенсионерка из Радомышля скончалась 13 марта. Женщина ездила в Польшу, затем посещала близких во Львове, а первые симптомы заболевания проявились уже по возвращении в родной город.

Также 13 марта в Италии умерла 65-летняя украинка.

Фото zhzh.info, radmr.gov.ua

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