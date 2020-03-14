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Звезда «Молодого Папы» Джуд Лоу станет отцом в шестой раз
Известный британский актер Джуд Лоу (Jude Law), ставший знаменитым после ролей в сериалах «Шерлок Холмс» и «Молодой Папа», станет отцом в шестой раз. Звезду вместе с его новой супругой Филиппой Коэн (Philippa Coan) поймали на улице Лондона.
Филиппа поддерживала свой заметно округлившийся живот и этот жест попал в кадр фотографа.
Для женщины, которая стала третьей супругой актера в апреле 2019 года, малыш будет первенцем, а у Лоу уже растет пятеро детей,
Кроме того, у звезды Голливуда внебрачные дети от модели Саманты Берк и певицы Кэтрин Хардинг.
Напомним, ранее стало известно, что Кэти Перри, которая 5 марта объявила о том, что ждет первенца от своего жениха Орландо Блума, решила отложить свадьбу из-за эпидемии коронавируса. Кстати, Агентство ООН по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья дало рекомендации беременным женщинам, опасающимся влияния коронавируса на еще не рожденных малышей.
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