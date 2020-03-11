Коронавирус и беременность: женщинам дали важные рекомендации

Украина

Агентство ООН по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья отреагировала на распространение коронавируса COVID-19 и дало рекомендации беременным женщинам. Об этом сообщает УНИАН.

В ООН отметили, что пока нет научных доказательств того, что беременные женщин более восприимчивы к COVID-19.

«Однако беременность приносит физические изменения, которые могут сделать некоторых беременных более восприимчивыми к вирусным респираторным инфекциям. Беременным женщинам с респираторными заболеваниями следует относиться к лечению крайне взвешенно из-за повышенного риска неблагоприятных последствий», — указано в заявлении UNFPA

Чтобы избежать заражения, беременные женщины должны принимать такие же профилактические меры, как и другие взрослые люди.

Надо избегать тесного контакта с теми, кто кашляет и чихает, часто мыть руки мылом с водой или протирать руки раствором на основе алкоголя, а также прикрывать рот и нос тканью или локтем при кашле и чихании и т. д.

Женщинам, которые кормят грудью, не следует отделять своих новорожденных, так как нет доказательств, что респираторные вирусы могут передаваться через грудное молоко. Мать может продолжать кормить, принимая при этом необходимые меры безопасности: носить маску (даже во время кормления), мыть руки до и после контакта, тщательно чистить и дезинфицировать загрязненные поверхности.

При необходимости можно использовать сцеженное молоко.

«На данный момент не существует вакцины для предотвращения или лечения вируса, но рекомендуется лечение его симптомов. Лечение беременных с подозрением или подтвержденной инфекцией COVID-19 должно обеспечиваться поддерживающими терапиями, рекомендованными ВОЗ для взрослых пациентов, в тесной консультации с их акушерами или гинекологами», — отмечают в ООН.

Ранее сообщалось, что необходимо делать после возвращения из стран с эпидемией коронавируса.

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