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Коронавирус и беременность: женщинам дали важные рекомендации
Агентство ООН по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья отреагировала на распространение коронавируса COVID-19 и дало рекомендации беременным женщинам. Об этом сообщает УНИАН.
В ООН отметили, что пока нет научных доказательств того, что беременные женщин более восприимчивы к COVID-19.
«Однако беременность приносит физические изменения, которые могут сделать некоторых беременных более восприимчивыми к вирусным респираторным инфекциям. Беременным женщинам с респираторными заболеваниями следует относиться к лечению крайне взвешенно из-за повышенного риска неблагоприятных последствий», — указано в заявлении UNFPA
Чтобы избежать заражения, беременные женщины должны принимать такие же профилактические меры, как и другие взрослые люди.
Надо избегать тесного контакта с теми, кто кашляет и чихает, часто мыть руки мылом с водой или протирать руки раствором на основе алкоголя, а также прикрывать рот и нос тканью или локтем при кашле и чихании
Женщинам, которые кормят грудью, не следует отделять своих новорожденных, так как нет доказательств, что респираторные вирусы могут передаваться через грудное молоко. Мать может продолжать кормить, принимая при этом необходимые меры безопасности: носить маску (даже во время кормления), мыть руки до и после контакта, тщательно чистить и дезинфицировать загрязненные поверхности.
При необходимости можно использовать сцеженное молоко.
«На данный момент не существует вакцины для предотвращения или лечения вируса, но рекомендуется лечение его симптомов. Лечение беременных с подозрением или подтвержденной инфекцией COVID-19 должно обеспечиваться поддерживающими терапиями, рекомендованными ВОЗ для взрослых пациентов, в тесной консультации с их акушерами или гинекологами», — отмечают в ООН.
Ранее сообщалось, что необходимо делать после возвращения из стран с эпидемией коронавируса.
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