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Рак оказался сильнее: умерла молодая украинская зоозащитница и волонтер (фото)
В сети сообщили о смерти 23-летней украинки — волонтера и зоозащитницы Яны Рудомино, которая боролась с агрессивной и очень редкой формой рака — назофарингиальной карциномой. Как писали «ФАКТЫ», в Житомире в начале марта нашли застреленным известного волонтера.
По информации основателя ресурса dtp.kiev.ua Влада Антонова, спасти девушку не смогли ни в Украине, ни даже в Израиле, куда ее отправили на собранные в сети деньги.
Напомним, в октябре 2019 года в Полтаве скончался ветеран АТО, участник «Игр непокоренных» Дмитрий Фесенко, у которого диагностировали миелому (рак костей) IV стадии.
Фото Yana Rudomino в Instagram
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