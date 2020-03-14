Рак оказался сильнее: умерла молодая украинская зоозащитница и волонтер (фото)

Общество и люди

В сети сообщили о смерти 23-летней украинки — волонтера и зоозащитницы Яны Рудомино, которая боролась с агрессивной и очень редкой формой рака — назофарингиальной карциномой. Как писали «ФАКТЫ», в Житомире в начале марта нашли застреленным известного волонтера.

По информации основателя ресурса dtp.kiev.ua Влада Антонова, спасти девушку не смогли ни в Украине, ни даже в Израиле, куда ее отправили на собранные в сети деньги.

Напомним, в октябре 2019 года в Полтаве скончался ветеран АТО, участник «Игр непокоренных» Дмитрий Фесенко, у которого диагностировали миелому (рак костей) IV стадии.

Фото Yana Rudomino в Instagram

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