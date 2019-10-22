Без отца остались двое детей: в Полтаве скончался ветеран АТО, участник «Игр непокоренных»

Украина

21 октября во время спортивной тренировки внезапно остановилось сердце ветерана АТО полтавчанина Дмитрия Фесенко — оторвался тромб. 24-го он должен был бы вылететь в Вашингтон, а 27-го в составе украинской сборной ветеранов боевых действий и волонтеров принять участия в Марафоне морской пехоты США. Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что 18 октября в львовском госпитале умер боец Александр Воробей, получивший тяжелые ранения на Донбассе.

36-летний Дмитрий Фесенко в последнее время боролся с онкологическим заболеванием — у него диагностировали рак костей 4-й степени. Еще не зная о страшном недуге, в 2017 году готовился к выступлению на «Играх непокоренных». «На отборе проплыл хорошо, но немного не дотянул до призовой группы… Оказалось, что на тот момент я плыл без трех ребер, уже с деструкцией костей и черепа, и таза, и позвонков…» — признался он в одном интервью.

Врачи давали Дмитрию хорошие прогнозы. Лечение, на которое собирали деньги всем миром, имело эффект. В июне 2018 года он первым прошел марш-бросок (87 километров) в Шотландии.

Дмитрий параллельно со службой на фронте занимался развитием спорта для реабилитации участников АТО в Украине

Дмитрий Фесенко ушел на фронт добровольцем летом 2015 года. Был разведчиком-санитаром в батальоне «Донбасс», позже стал снайпером. Еще в начале службы получил ранение вследствие подрыва на растяжке. Но из госпиталя сбежал в Киев с открытой раной, чтобы принять участие в первом отборе на престижный Марафон морской пехоты США. И прошел его, а в октябре 2016 года пробежал на марафоне 10 километров (читайте об этом в публикации «10-километровую дистанцию вашингтонского марафона боец АТО преодолел быстрее всех бегунов на протезах»).

С тех пор параллельно со службой на фронте, которой он отдал три года, занимался развитием спорта ради реабилитации участников АТО в Украине. Дважды проходил отбор на «Игры непокоренных», но один раз поменял престижные соревнования на поездку в Авдеевку. Его коньком были бег, плавание и стрельба из лука.

Со своей второй женой Викторией Дмитрий тоже познакомился в «Донбассе», она военнослужащая Национальной гвардии Украины. От первого брака у него остались две маленькие дочки.

«Он был воином до конца», «жил на полную каждый день, каждую минуту», «веселый, никогда не унывал и другим не позволял», «прошел огонь и воду, и все, что можно было. Такими людьми должна гордиться страна», — говорят те, кто знал Дмитрия Фесенко.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о 36-летнем сержанте батальйона «Донбасс-Украина» Игоре Терехове, который уцелел на фронте, а умер во время отпуска от острой сердечной недостаточности.

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