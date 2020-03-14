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В Киеве разгорелся масштабный пожар: первые детали и фото
В Киеве горит склад на территории химического завода «Украгросинтез» в Деснянском районе (район метро «Лесная»). Напомним, 1 марта под Киевом горел отель, огонь охватил 300 квадратных метров.
Сообщение о возгорании по улице Красноткацкая, 61, поступило на «горячую линию» ГСЧС 14 марта в 16:01.
По данным ГСЧС, жертв и пострадавших нет. К тушению огня привлечены 25 спасателей и 6 единиц специальной техники.
В сети появилось фото и видео с места инцидента.
Огонь и дым были видны на несколько сотен метров — киевляне начали выкладывать фото, сделанные из окон своих квартир.
Напомним, в феврале Троещина была затянута дымом из-за горящих гаражей.
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