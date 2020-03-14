26.15 / 26.81 28.93 / 29.82
Киев: +5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Киеве разгорелся масштабный пожар: первые детали и фото

17:06 14 марта 2020 163
В Киеве разгорелся масштабный пожар: первые детали и фото
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Киеве горит склад на территории химического завода «Украгросинтез» в Деснянском районе (район метро «Лесная»). Напомним, 1 марта под Киевом горел отель, огонь охватил 300 квадратных метров.

Сообщение о возгорании по улице Красноткацкая, 61, поступило на «горячую линию» ГСЧС 14 марта в 16:01.

По данным ГСЧС, жертв и пострадавших нет. К тушению огня привлечены 25 спасателей и 6 единиц специальной техники.

В сети появилось фото и видео с места инцидента.

Огонь и дым были видны на несколько сотен метров — киевляне начали выкладывать фото, сделанные из окон своих квартир.

Напомним, в феврале Троещина была затянута дымом из-за горящих гаражей.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

В Киеве разгорелся масштабный пожар: первые детали и фото

В Киеве разгорелся масштабный пожар: первые детали и фото

Рак оказался сильнее: умерла молодая украинская зоозащитница и волонтер (фото)

Рак оказался сильнее: умерла молодая украинская зоозащитница и волонтер (фото)

Офис президента

Пенсия начнет приходить сама: стало известно о нововведениях, которые ждут украинцев с нового года

болезнь

Дочь умершей от коронавируса украинки работает в детском саду: выяснились резонансные детали

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер