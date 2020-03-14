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Украина

Карантин в Украине: сделано важное заявление о доставке пенсий

18:28 14 марта 2020 44
Карантин в Украине: сделано важное заявление о доставке пенсий
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Украинцев заверили в своевременной выплате пенсий и доставки корреспонденции в период действия введенного с 12 апреля противовирусного карантина.

Соответствующее заявление министр инфраструктуры Владислав Криклий сделал на брифинге по итогам закрытого заседания Кабинета Министров.

По словам министра, режим работы национального почтового оператора «Укрпочта» и Пенсионного фонда остается неизменным.

Напомним, ранее стало известно о намерении Кабмина отменить требование об обязательном периодическом подтверждении статуса перемещенного лица — на период действия карантина. Ведь пенсионеры, выезжая на подконтрольную Украине территорию за выплатами, стоят в многочасовых очередях на линии разграничения и тем самым могут способствовать распространению вируса.

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Карантин в Украине: сделано важное заявление о доставке пенсий

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