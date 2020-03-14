Украина

Для украинцев за границей запустили систему «Друг»: как она работает

Находящиеся за границей украинцы смогут вернуться в страну после 17 марта — дня прекращения авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Однако это будет возможно при выполнении важного условия.

Его на брифинге озвучил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, помочь украинцам призвана система МИД «ДРУГ» (Добровольная регистрация украинских граждан), в которой необходимо зарегистрироваться.

Параллельно нужно обратиться в консульское учреждение или посольство Украины в той стране, где вы остались. Это можно сделать по электронной почте и на страницах соцсетей.

Именно система «ДРУГ» станет основой для формирования списков граждан, которых будут доставлять в Украину спецсамолетами.

Напомним, с 17 марта будут полностью прекращены авиарейсы из Украины в другие страны. Такое решение было принято Советом национальной безопасности и обороны 13 марта.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter