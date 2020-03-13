Украина полностью закрывает авиасообщение из-за коронавируса: названа дата

Украина

С 17 марта будут полностью прекращены авиарейсы из Украины в другие страны. Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, ссылаясь на решение Совета национальной безопасности и обороны. Заседание СНБО состоялось сегодня, 13 марта.

Часть авиарейсов уже отменены по инициативе перевозчиков. «Думаю, что с начала следующей недели будет ограничена работа пунктов пропуска при воздушных воротах нашего государства», — заявил Разумков в эфире телеканала NewsOne.

«17 марта, с 0:00 часов авиасообщение в Украине будет полностью ограничено», — уточнил он.

Новые ограничения касаются лишь авиаперевозок. Сухопутное и морское сообщение пока останется в силе.

Напомним, в Украине из-за угрозы распространения коронавируса введен карантин и ограничена работа пунктов пропуска на границе.

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