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Украина полностью закрывает авиасообщение из-за коронавируса: названа дата
С 17 марта будут полностью прекращены авиарейсы из Украины в другие страны. Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, ссылаясь на решение Совета национальной безопасности и обороны. Заседание СНБО состоялось сегодня, 13 марта.
Часть авиарейсов уже отменены по инициативе перевозчиков. «Думаю, что с начала следующей недели будет ограничена работа пунктов пропуска при воздушных воротах нашего государства», — заявил Разумков в эфире телеканала NewsOne.
«17 марта, с 0:00 часов авиасообщение в Украине будет полностью ограничено», — уточнил он.
Новые ограничения касаются лишь авиаперевозок. Сухопутное и морское сообщение пока останется в силе.
Напомним, в Украине из-за угрозы распространения коронавируса введен карантин и ограничена работа пунктов пропуска на границе.
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