«Александрия» в 200-м матче главного тренера обыграла «Колос»: видеообзоры матчей УПЛ

Спорт

В субботу, 14 марта, матчами в Александрии, Днепре и Львове стартовала вторая часть чемпионата Украины по футболу, в которой 12 команд поделены на две шестерки.

23-й тур

«Александрия» — «Колос» (Коваливка) — 4:2 (Гречишкин, 45+1, Грицук, 54, с пенальти, Ковалец, 64, Задерака, 90 — Сорокин, 35, Лысенко, 80).

«Днепр-1» — «Мариуполь» — 2:0 (Хобленко, 64, с пенальти, Супряга, 89).

«Львов» — «Карпаты» (Львов) — 1:1 (Яковелли, 50 — Братков, 27, в свои ворота). На 87-й минуте Назарина («Карпаты»), а на 89-й Татарков («Львов») не реализовали пенальти. На 87-й минуте удален Г. Пасич («Карпаты»).

В субботу единственный матч из топ-шестерки прошел в Александрии. Подопечные Владимира Шарана, который проводил 200-й матч на тренерском мостике команды из райцентра в Кировоградской области, заставили понервничать своего рулевого, пропустив в середине первого тайма. Но отыгравшись перед самым перерывом, после него александрийцы довели поединок до результативной победы.

В Днепре местный «Днепр-1» принимал «Мариуполь». Неделю назад подопечные Дмитрия Михайленко не пустили приазовцев в первую шестерку, разгромив их со счетом 3:0, победили днепряне и на этот раз. Открыть счет хозяевам удалось с пенальти, который арбитр встречи Екатерина Монзуль назначила после просмотра видеоповтора, а окончательный счет установил лучший бомбардир «Днепр-1» Супряга.

Львовское дерби также проходило второй раз за неделю. В прошлое воскресенье была зафиксирована нулевая ничья, и на этот раз команды победителя не определили. После первого тайма «Карпаты» вели в счете после автогола Браткова, но вскоре после перерыва бразильский легионер «Львова» Яковелли сравнял счет. В концовке матча победу одержать могла как одна, так и вторая команды, но не реализовали пенальти.

Положение команд:

1—6 места

1. «Шахтер» — 59 очков;

2. «Динамо» — 45;

3. «Заря» — 43;

4. «Десна» — 42;

5. «Александрия» — 40 (23);

6. «Колос» — 26 (23);

7—12 места

7. «Днепр-1» — 28 (23);

8. «Мариуполь» — 25 (23);

9. «Львов» — 21 (23);

10. «Ворскла» — 20;

11. «Олимпик» — 18;

12. «Карпаты» — 14 (23).

Бомбардиры: 18 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 12 — Александр Филиппов («Десна»); 11 — Богдан Леднев («Заря»); 9 — Марлос, Тайсон (оба — «Шахтер»), Владислав Супряга («Днепр-1»); 8 — Виктор Цыганков, Артем Беседин, Беньямин Вербич (все — «Динамо»).

Отметим, что продолжится 23 тур в воскресенье, 15 марта, следующими матчами: «Заря» — «Шахтер», «Динамо» — «Десна», «Олимпик» — «Ворскла».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стали известны полуфинальные пары розыгрыша Кубка Украины.

Фото ФК «Александрия»

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