Непогода обесточила 159 населенных пунктов в Украине

Происшествия

Резкое изменение погоды и сильные порывы ветра в Украине в суботу, 14 марта, привели к обесточиванию почти 160 населенных пунктов.

Как свидетельствуют оперативные данные ГСЧС, больше всего пострадала Киевщина и Житомирская области, где без света остаются 51 и 46 населенных пунктов соответственно.

Также стихия натворила беды в Черниговской (там обесточены 39 сел и поселков), Сумской (13), Черкасской (пострадали 9 населенных пунктов).

В Кировоградской области без электричества остается один населенный пункт.

Напомним, «ФАКТЫ» публиковали красочные фото из Ровенской области, где днем 14 марта выпал ощутимый снег.



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