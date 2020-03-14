Надвигается арктический холод: синоптик предупредила о резком снижении температуры

Украина

В Украину постепенно заходит арктический холод. Соответствующие селфи из Космоса опубликовала в своем Facebook синоптик Наталья Диденко. Напомним, ранее она предупредила о сильном ветре на выходных.

Согласно ее прогнозу, 15 марта воздушная масса арктического происхождения будет господствовать на всей территории страны. Ночью столбики термометров опустятся до минус 6 градусов (на юге — до минус 4 градусов). Днем ожидается 1−7 градусов тепла (в южных регионах — 3−8 тепла).

При этом осадков на всей территории страны, за исключением восточных областей и Сумщины, не ожидается. Это объясняется влиянием антициклона Helge.

Зона антициклона Helge

В Киеве воскресенье будет сухим, солнечным и холодным, ночью — до 4 градусов мороза, днем — около 3 градусов тепла, поэтому стоит остерегаться гололеда.

Тем не менее синоптик успокоила, что новая волна потепления ожидается уже в середине будущей недели.

Напомним, ранее народные синоптики рассказали «ФАКТАМ», что в середине апреля по ночам возможны заморозки, а май порадует практически летним теплом.

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