Под Ровно выпал мартовский снег: в сети показали яркие фото

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Арктический холод, который начал заходить на территорию Украины в субботу, 14 марта, привел к возвращению зимы по крайней мере в северных регионах страны.
Так, в Ровенской области даже выпал снег.
Местные СМИ пестрят красочными фото. На них видно, что осадки были весьма ощутимыми.
Тем временем синоптики прогнозируют, что в регионе 15 марта порывы северо-западного ветра будут достигать 20 метров в секунду, а на отдельных участках дорог прогнозируется гололедица.
Напомним, перед началом похолодания в Киеве с начала марта были побиты семь температурных рекордов.
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