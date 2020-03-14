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Под Ровно выпал мартовский снег: в сети показали яркие фото

21:18 14 марта 2020 173
Под Ровно выпал мартовский снег: в сети показали яркие фото
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Арктический холод, который начал заходить на территорию Украины в субботу, 14 марта, привел к возвращению зимы по крайней мере в северных регионах страны.

Так, в Ровенской области даже выпал снег.

Местные СМИ пестрят красочными фото. На них видно, что осадки были весьма ощутимыми.

Тем временем синоптики прогнозируют, что в регионе 15 марта порывы северо-западного ветра будут достигать 20 метров в секунду, а на отдельных участках дорог прогнозируется гололедица.

Напомним, перед началом похолодания в Киеве с начала марта были побиты семь температурных рекордов.

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