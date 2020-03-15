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- 12:35 Грудь — моя! Леся Никитюк показала шикарную фигуру на откровенной фотосессии
Грудь — моя! Леся Никитюк показала шикарную фигуру на откровенной фотосессии
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая обеспокоила фанатов фото из больничной палаты, похоже, полностью вернулась в строй.
В своем Instagram она похвалилась фигурой (при этом снова подчеркнула, что ее грудь не является творением пластического хирурга).
В комментарии к выложенным фото «богиня ламината» посетовала, что редко была довольна своими фотосессиями.
«Не могу я найти людей которые покажут меня — мной!!! Ну или откроют женственность», — поделилась Леся сокровенным.
Тем не менее опубликованные фото, по ее словам, ей по-настоящему нравятся.
Судя по всему, понравились они и поклонникам знаменитости, которые обратили внимание и на длинные ноги, и на откровенную позу.
Напомним, Леся оказалась на больничной койке после 8 Марта,
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