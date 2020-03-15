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Грудь — моя! Леся Никитюк показала шикарную фигуру на откровенной фотосессии

12:35 15 марта 2020 1279
Грудь&nbsp;— моя! Леся Никитюк показала шикарную фигуру на откровенной фотосессии
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая обеспокоила фанатов фото из больничной палаты, похоже, полностью вернулась в строй.

В своем Instagram она похвалилась фигурой (при этом снова подчеркнула, что ее грудь не является творением пластического хирурга).

В комментарии к выложенным фото «богиня ламината» посетовала, что редко была довольна своими фотосессиями.

«Не могу я найти людей которые покажут меня — мной!!! Ну или откроют женственность», — поделилась Леся сокровенным.

Тем не менее опубликованные фото, по ее словам, ей по-настоящему нравятся.

Судя по всему, понравились они и поклонникам знаменитости, которые обратили внимание и на длинные ноги, и на откровенную позу.

Напомним, Леся оказалась на больничной койке после 8 Марта, т. е. у телеведущей повторилась ситуация 2019 года. Тогда она даже показала свое фото под капельницей.

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