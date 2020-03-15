Украина

Польша оставила открытыми только три пункта пропуска на границе с Украиной: кого пустят в страну

Польша решила прекратить пропуск граждан на некоторых пограничных пунктах, в т. ч. с Украиной. Ограничения начали действовать с 0:00 15 марта. Напомним, Украина закрывает свои границы с 0:00 17 марта.

Так, прекращено движение на пунктах Зосин — Устилуг, Долгобичу — Угринов, Будомеж — Грушев, Медика — Шегини, Кросьценко — Смильница, а также Гребенное — Рава-Русская и Кросьценко — Хиров.

В штатном режиме работают только 3 автомобильные пункта пропуска — Дорогуск-Ягодин, Гребенное-Рава-Русская и Корчевая-Краковец.

Кроме того, доступ в Польшу ограничен. В страну пропускают только определенные группы лиц:

граждан Польши;

иностранцев, которые находятся в браке или являющимися детьми граждан Польши или остаются под постоянным попечительством граждан Польши;

иностранцев с Картой поляка;

дипломатов и члены их семей;

иностранцев, имеющих право постоянного или временного проживания, а также имеющих право работать на территории Польши.

Недовольные ограничениями украинцы устроили забастовку в пункте пропуска «Краковец». Поводом стало перекрытие пешего прохода. Как сообщает OBOZREVATEL, ночью 15 марта около 5 тысяч человек безуспешно пытались вернуться в Украину, однако их не пропустили.

На утро ситуация стабилизировалась, через границу начали пускать автобусы. Польские пограничники обратились ко всем водителям рейсового транспорта и легковых авто с настоятельной просьбой подбирать по пути украинцев, которые не смогли пройти границу пешком.

Напомним, МИД Украины ввел систему регистрацию сограждан, которые не смогут вернуться из-за границы до 17 марта.

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