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В Киеве оригинально проучили героя парковки на дорогом суперкаре: в сети показали фото
В Киеве проучили еще одного «героя парковки», который оставил свой суперкар прямо на тротуаре. На капот авто положили ветку дерева и оставили записку.
«Ну ты ЧМО!» — написано в записке.
Как писали «ФАКТЫ», это далеко не первый подобный случай в Киеве. Так, недавно в Киеве возмущенный неправильно припаркованным авто мужчина отомстил водителю, изуродовав его авто на глазах у десятков свидетелей. Это произошло напротив «Мистецкого арсенала». Там горе-водитель, припарковал Toyota вплотную к стене ограждения Киево-Печерской Лавры так, что людям нужно было обходить ее. Мужик попрыгал на капоте, побил ногами крылья (особенно левое), разбил ногами лобовое стекло и отбил правое зеркало.
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— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...