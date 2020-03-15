В Киеве оригинально проучили героя парковки на дорогом суперкаре: в сети показали фото

Общество и люди

В Киеве проучили еще одного «героя парковки», который оставил свой суперкар прямо на тротуаре. На капот авто положили ветку дерева и оставили записку.

«Ну ты ЧМО!» — написано в записке.

Как писали «ФАКТЫ», это далеко не первый подобный случай в Киеве. Так, недавно в Киеве возмущенный неправильно припаркованным авто мужчина отомстил водителю, изуродовав его авто на глазах у десятков свидетелей. Это произошло напротив «Мистецкого арсенала». Там горе-водитель, припарковал Toyota вплотную к стене ограждения Киево-Печерской Лавры так, что людям нужно было обходить ее. Мужик попрыгал на капоте, побил ногами крылья (особенно левое), разбил ногами лобовое стекло и отбил правое зеркало.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter